20.05.2017 10:32

В Харькове застрелился мужчина

В Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправлении Национальной полиции.



Событие произошло 19 мая в Индустриальном районе.

В 11:50 в квартире по месту жительства на улице Б. Кольцевой обнаружено тело 71-летнего мужчины, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь из своего гладкоствольного ружья. При жизни болел онкозаболеваниями.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

