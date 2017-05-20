В Харькове застрелился мужчина

В Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправлении Национальной полиции.
Событие произошло 19 мая в Индустриальном районе.
В 11:50 в квартире по месту жительства на улице Б. Кольцевой обнаружено тело 71-летнего мужчины, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь из своего гладкоствольного ружья. При жизни болел онкозаболеваниями.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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