На ХТЗ напали на мужчину

В Харькове на проспекте Александровском напали на мужчину.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением лица и живота.
19 мая в дежурную часть Индустриального отдела полиции поступило сообщение о том, что около 16:00 в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи от дома на проспекте Александровском доставлен 45-летний мужчина.
По предварительным данным, на улице неизвестный во время ссоры нанес пострадавшему телесные повреждения из травматического оружия. С места изъяты вещественные доказательства.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают человека, причастного к совершению преступления.
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