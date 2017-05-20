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20.05.2017  12:34   

На ХТЗ напали на мужчину

В Харькове на проспекте Александровском напали на мужчину.


Сайт горсовета

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Пострадавший находится в больнице с огнестрельным ранением лица и живота.

19 мая в дежурную часть Индустриального отдела полиции поступило сообщение о том, что около 16:00 в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи от дома на проспекте Александровском доставлен 45-летний мужчина.

По предварительным данным, на улице неизвестный во время ссоры нанес пострадавшему телесные повреждения из травматического оружия. С места изъяты вещественные доказательства.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают человека, причастного к совершению преступления.
 

Тэги:  хтз, харьков
 
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