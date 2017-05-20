На Харьковщине на мужчину напали с топором

В Харьковской области мужчине нанесли телесные повреждения.
Пострадавший госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с черепно-мозговой травмой, сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.
Работниками Золочевского отдела полиции установлено, что 30-летний житель поселка Феськи получил травмы около 20:00 возле дома на улице Хорошкова.
В совершении уголовного преступления работниками полиции уличен ранее судимый 40-летний житель поселка Феськи. Установлено, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений у него возникла ссора с потерпевшим. Подозреваемый пошел домой, взял топор и нанес оппоненту один удар тупой частью топора по голове.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПКУ, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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