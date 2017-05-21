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21.05.2017  11:21   

Во время конфликта возле кафе на Харьковщине мужчина ударил ножом своего оппонента (ФОТО)

Злоумышленником оказался 56-летний житель города Балаклея.


police.kharkov
Правоохранители выяснили, что четверо местных жителей распивали спиртные напитки в кафе. Собравшись домой, компания друзей еще некоторое время находилась возле кафе. 56-летний посетитель стал говорить мужчинам, что они не уважают пожилых людей. На что товарищи ответили фразой, которая показалась оскорбительной оппоненту. 
 
Тогда между 31-летним и 56-летним местными жителями началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Чтобы наказать своего обидчика, старший мужчина вытащил из кармана нож и нанес один удар в область грудной клетки.
 
Правоохранители  изъяли вещественные доказательства. Пострадавший сейчас находится на лечении в Балаклейской районной больнице. Состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
 
«По данному факту следователем Балаклейского отдела полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кафе, конфликт, харьков, полиция, нож
 
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