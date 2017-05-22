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22.05.2017  09:16   

ДТП на Салтовке: машина въехала в столб

21 мая около 5:00 на улице Академика Павлова произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления патрульной полиции.

Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили владельца авто БМВ, который сообщил, что, находясь в нетрезвом состоянии, он воспользовался услугой трезвого водителя и передал управление гражданину 1977 года рождения, который на улице Академика Павлова не справился с управлением. В результате чего автомобиль врезался в бордюрный камень  и электроопору.

В результате ДТП водитель и владелец авто не пострадали, а пассажирка, которая находилась на заднем сиденье, была госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.
На место вызвана следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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