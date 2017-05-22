Пьяный 16-летний подросток покалечился на стройке

Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства происшествия.
Около половины шестого вечера воскресенья, 21 мая, в Киевский отдел полиции сообщили, что на стройке на улице Кричевского травмировался подросток.
Как стало известно, четверо подростков решили поиграть на стройке. Они ходили по недостроенному дому и бросали камни. Это заметил местный житель, который начал их прогонять. Ребята разбежались в разные стороны. Один из подростков, не заметив отсутствия лестницы, упал с высоты второго этажа на землю.
Пострадавшего с травмой ноги доставили в больницу. Согласно заключению медиков, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.
Данный факт внесен в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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