22.05.2017 10:25

Пьяный 16-летний подросток покалечился на стройке

Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства происшествия.



// Нацполиция

Около половины шестого вечера воскресенья, 21 мая, в Киевский отдел полиции сообщили, что на стройке на улице Кричевского травмировался подросток.



Как стало известно, четверо подростков решили поиграть на стройке. Они ходили по недостроенному дому и бросали камни. Это заметил местный житель, который начал их прогонять. Ребята разбежались в разные стороны. Один из подростков, не заметив отсутствия лестницы, упал с высоты второго этажа на землю.



Пострадавшего с травмой ноги доставили в больницу. Согласно заключению медиков, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.



Данный факт внесен в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.



