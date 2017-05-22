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22.05.2017  10:25   

Пьяный 16-летний подросток покалечился на стройке

Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства происшествия.


// Нацполиция

Около половины шестого вечера воскресенья, 21 мая, в Киевский отдел полиции сообщили, что на стройке на улице Кричевского травмировался подросток.

Как стало известно, четверо подростков решили поиграть на стройке. Они ходили по недостроенному дому и бросали камни. Это заметил местный житель, который начал их прогонять. Ребята разбежались в разные стороны. Один из подростков, не заметив отсутствия лестницы, упал с высоты второго этажа на землю.

Пострадавшего с травмой ноги доставили в больницу. Согласно заключению медиков, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Данный факт внесен в Журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  травма, полиция, харьков
 
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