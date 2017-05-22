Группа парней промышляла кражами аккумуляторов из автомобилей

Четверых жителей Сумской области уличили в совершении семи краж.
18 мая в Богодуховский отдел полиции поступили семь сообщений от жителей района. Они обнаружили отсутствие аккумуляторных батарей на своих транспортных средствах и удочек.
Четыре кражи произошли в городе Богодухове и три - в поселке Полковая-Никитовка.
За совершение преступлений в результате проведенных розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны четыре жителя Сумской области в возрасте от 16 до 25 лет. У них изъяты вещественные доказательства.
Следователем открыты уголовные производства по ч. 2,3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, поставлен на штрафплощадку Богодуховского отдела полиции. Следственные действия продолжаются.
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