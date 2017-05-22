Полиция объявила в розыск разбойника (ФОТО)

Нововодолажским отделением полиции разыскивается ранее неоднократно судимый Дросу Ян Григорьевич, 1979 года рождения.
Как сообщили в Нацполиции, мужчина с февраля 2016 года скрывается от органов досудебного следствия за совершение разбойного нападения.
На вид Дросу 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы черные.
Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить ее по телефонам: 050-728-20-81, 097-982-64-73, 057-40-4-20-02, 102 или другими доступными способами.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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