22.05.2017 11:27

Полиция объявила в розыск разбойника (ФОТО)

Нововодолажским отделением полиции разыскивается ранее неоднократно судимый Дросу Ян Григорьевич, 1979 года рождения.



// Нацполиция

Как сообщили в Нацполиции, мужчина с февраля 2016 года скрывается от органов досудебного следствия за совершение разбойного нападения.



На вид Дросу 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы черные.



Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить ее по телефонам: 050-728-20-81, 097-982-64-73, 057-40-4-20-02, 102 или другими доступными способами.