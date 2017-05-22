 
Главная Новости Криминал и происшествия Полиция объявила в розыск разбойника (ФОТО)
22.05.2017  11:27   

Полиция объявила в розыск разбойника (ФОТО)

Нововодолажским отделением полиции разыскивается ранее неоднократно судимый Дросу Ян Григорьевич, 1979 года рождения.


// Нацполиция

Как сообщили в Нацполиции, мужчина с февраля 2016 года скрывается от органов досудебного следствия за совершение разбойного нападения.

На вид Дросу 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы черные.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить ее по телефонам: 050-728-20-81, 097-982-64-73, 057-40-4-20-02, 102 или другими доступными способами.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.05 Криминал и происшествия Копы на Харьковщине нашли пропавшего ребенка 15.05 Криминал и происшествия Копы вернули домой девушку, которая поссорилась с родителями и поехала на Евровидение 09.05 Криминал и происшествия В Харькове пропала школьница
 
 

Видео

Более 150 проблемных вопросов сегодня подняли харьковчане во время личного приёма Харьковского городского головы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 