22.05.2017 11:38

На Гагарина мотоцикл попал в ДТП: погибли два человека

Авария произошла около половины десятого вечера субботы, 20 мая, возле дома № 178 на проспекте Гагарина.



// vk.com

Как сообщили в полиции, там столкнулись автомобиль «Митсубиши-Харизма» под управлением 36-летнего жителя Харькова и мотоцикл «Сузуки» под управлением 34-летнего жителя Харькова.



В результате столкновения пассажир мотоцикла «Сузуки», 39-летний житель Харькова, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где от полученных травм также скончался.



По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



