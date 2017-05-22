На Гагарина мотоцикл попал в ДТП: погибли два человека

Авария произошла около половины десятого вечера субботы, 20 мая, возле дома № 178 на проспекте Гагарина.
Как сообщили в полиции, там столкнулись автомобиль «Митсубиши-Харизма» под управлением 36-летнего жителя Харькова и мотоцикл «Сузуки» под управлением 34-летнего жителя Харькова.
В результате столкновения пассажир мотоцикла «Сузуки», 39-летний житель Харькова, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где от полученных травм также скончался.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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