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22.05.2017  11:38   

На Гагарина мотоцикл попал в ДТП: погибли два человека

Авария произошла около половины десятого вечера субботы, 20 мая, возле дома № 178 на проспекте Гагарина.


// vk.com

Как сообщили в полиции, там столкнулись автомобиль «Митсубиши-Харизма» под управлением 36-летнего жителя Харькова и мотоцикл «Сузуки» под управлением 34-летнего жителя Харькова.

В результате столкновения пассажир мотоцикла «Сузуки», 39-летний житель Харькова, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где от полученных травм также скончался.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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