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22.05.2017  12:14   

На Салтовке «заминировали» суд

Работники харьковской полиции проверяют информацию о минировании Московского районного суда.


// Википедия

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании суда поступило на телефон 102 в 11:10.

Позвонивший мужчина отметил, что услышал об этом от двух неизвестных граждан.

На Юбилейный проспект, 38Е выехала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления областной полиции.

Проводится эвакуация граждан и проверка информации.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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