На Салтовке «заминировали» суд

Работники харьковской полиции проверяют информацию о минировании Московского районного суда.
Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании суда поступило на телефон 102 в 11:10.
Позвонивший мужчина отметил, что услышал об этом от двух неизвестных граждан.
На Юбилейный проспект, 38Е выехала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления областной полиции.
Проводится эвакуация граждан и проверка информации.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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