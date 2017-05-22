Школьница попыталась отравиться анальгином

14-летняя жительница Дергачей выпила пять упаковок медицинского препарата.
Школьницу в субботу утром с отравлением доставили 1-ю детскую больницу города Харькова.
Со слов 30-летней матери девочки стало известно, что ее дочь по неизвестным причинам наглоталась таблеток.
По месту жительства семьи полицейские обнаружили 5 пустых упаковок таблеток «Анальгин».
Сейчас девочка проходит лечение в стационаре. В настоящее время жизни несовершеннолетней ничего не угрожает.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы и обстоятельства, которые подтолкнули несовершеннолетнюю на такой поступок.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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давл.:
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