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22.05.2017  12:58   

Школьница попыталась отравиться анальгином

14-летняя жительница Дергачей выпила пять упаковок медицинского препарата.


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Школьницу в субботу утром с отравлением доставили 1-ю детскую больницу города Харькова.

Со слов 30-летней матери девочки стало известно, что ее дочь по неизвестным причинам наглоталась таблеток.

По месту жительства семьи полицейские обнаружили 5 пустых упаковок таблеток «Анальгин».

Сейчас девочка проходит лечение в стационаре. В настоящее время жизни несовершеннолетней ничего не угрожает.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы и обстоятельства, которые подтолкнули несовершеннолетнюю на такой поступок.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  самоубийство, отравление, полиция, харьков
 
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