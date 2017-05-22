22.05.2017 12:58

Школьница попыталась отравиться анальгином

14-летняя жительница Дергачей выпила пять упаковок медицинского препарата.



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Школьницу в субботу утром с отравлением доставили 1-ю детскую больницу города Харькова.



Со слов 30-летней матери девочки стало известно, что ее дочь по неизвестным причинам наглоталась таблеток.



По месту жительства семьи полицейские обнаружили 5 пустых упаковок таблеток «Анальгин».



Сейчас девочка проходит лечение в стационаре. В настоящее время жизни несовершеннолетней ничего не угрожает.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы и обстоятельства, которые подтолкнули несовершеннолетнюю на такой поступок.