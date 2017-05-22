Под Харьковом незаконно срубили деревьев на 70 тысяч гривен (ФОТО)

Группа реагирования патрульной полиции задержала 33-летнего злоумышленника.
В Балаклейский отдел полиции поступила информация, что возле села Новая Гусаровка неустановленные лица без соответствующего разрешения осуществляют незаконную вырубку деревьев.
При выезде на месте происшествия правоохранители обнаружили 33-летнего мужчину, который с помощью спецтехники и оборудования вырубал деревья не территории лесного массива вблизи села Новая Гусаровка. Также на месте происшествия правоохранители обнаружили два грузовых автомобиля, в которых находилось около 8-ми складометров древесины.
Установлено, что злоумышленник уже не впервые привлекается к ответственности за преступления против окружающей среды. Кроме этого, мужчина имеет судимость за незаконное хранение наркотических средств.
Начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук рассказал, что с места происшествия изъята бензопила и лесопродукция. Грузовые автомобили помещены на площадку для задержанного транспорта. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.
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