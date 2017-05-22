 
Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом незаконно срубили деревьев на 70 тысяч гривен (ФОТО)
22.05.2017  13:33   

Под Харьковом незаконно срубили деревьев на 70 тысяч гривен (ФОТО)

Группа реагирования патрульной полиции задержала 33-летнего злоумышленника.


// Нацполиция

В Балаклейский отдел полиции поступила информация, что возле села Новая Гусаровка неустановленные лица без соответствующего разрешения осуществляют незаконную вырубку деревьев.

При выезде на месте происшествия правоохранители обнаружили 33-летнего мужчину, который с помощью спецтехники и оборудования вырубал деревья не территории лесного массива вблизи села Новая Гусаровка. Также на месте происшествия правоохранители обнаружили два грузовых автомобиля, в которых находилось около 8-ми складометров древесины.

Установлено, что злоумышленник уже не впервые привлекается к ответственности за преступления против окружающей среды. Кроме этого, мужчина имеет судимость за незаконное хранение наркотических средств.

Начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук рассказал, что с места происшествия изъята бензопила и лесопродукция. Грузовые автомобили помещены на площадку для задержанного транспорта. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 
Версия для печати
 

Видео

Более 150 проблемных вопросов сегодня подняли харьковчане во время личного приёма Харьковского городского головы
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 