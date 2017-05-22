22.05.2017 13:54

Пьяный водитель устроил ДТП на Одесской и попытался сбежать

Авария произошла 21 мая, около трех часов дня, на перекрестке проспектов Гагарина и Льва Ландау.



// Патрульная полиция

Как выяснили патрульные у свидетелей, автомобиль Renault Laguna пересекал проспект Гагарина со стороны Мерефянского шоссе в сторону Льва Ландау на запрещенный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с ВАЗ-2105, который двигался по проспекту Гагарина.

Совершив ДТП, автомобиль Renault Laguna уехал с места происшествия. Полисменам удалось установить номерной знак пропавшего авто и передать ориентировку своим коллегам.



Через несколько минут автомобиль, который подпадал под ориентировку, полицейские остановили на проспекте Петра Григоренко, 12.



Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили в присутствии двух свидетелей пройти освидетельствование.



Результат осмотра показал 2,33 промилле, что превышает допустимую норму почти в 12 раз.



В отношении нетрезвого водителя патрульные составили соответствующие административные материалы. Теперь за содеянное гражданину грозит административный штраф и лишение права управления транспортными средствами на 1 год.