Пьяный водитель устроил ДТП на Одесской и попытался сбежать

Авария произошла 21 мая, около трех часов дня, на перекрестке проспектов Гагарина и Льва Ландау.
Как выяснили патрульные у свидетелей, автомобиль Renault Laguna пересекал проспект Гагарина со стороны Мерефянского шоссе в сторону Льва Ландау на запрещенный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с ВАЗ-2105, который двигался по проспекту Гагарина.
Совершив ДТП, автомобиль Renault Laguna уехал с места происшествия. Полисменам удалось установить номерной знак пропавшего авто и передать ориентировку своим коллегам.
Через несколько минут автомобиль, который подпадал под ориентировку, полицейские остановили на проспекте Петра Григоренко, 12.
Во время общения с водителем правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили в присутствии двух свидетелей пройти освидетельствование.
Результат осмотра показал 2,33 промилле, что превышает допустимую норму почти в 12 раз.
В отношении нетрезвого водителя патрульные составили соответствующие административные материалы. Теперь за содеянное гражданину грозит административный штраф и лишение права управления транспортными средствами на 1 год.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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