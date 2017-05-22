22.05.2017 14:21

Обстрел троллейбуса на Салтовке: полиция разыскивает злоумышленников (ФОТО)

Неизвестные обстреляли троллейбус днем, 20 мая, из пневматического оружия. Пострадавших нет.



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Водитель троллейбуса 34-го маршрута только отъехал от остановки «Педуниверситет» по улице Барабашова, услышал несколько хлопков. Сразу, говорит, даже не понял что это выстрелы.

«Я моментально встал, двери открыл, в первую очередь, посмотрел никто ли ни на что не жалуется, никому ли ничего не надо. Люди вышли, кондуктор тоже говорит, у нас что-то хлопнуло. Я посмотрел, двери пошли сеткой», - рассказывает водитель троллейбуса Николай Непочатов.

Это только чудом, говорит водитель, никто не пострадал. В салоне было мало пассажиров. Так как остановка была предпоследней, до конечной ехали только шесть человек. А вот выстрелы, предполагает, вероятнее всего делались из рядом расположенного недостроя.

«Скорее всего, со стороны здания. Открыл двери и побежал, хотел посмотреть кто это, но никого не увидел. Позвонил центральному диспетчеру и полиции», - сообщает водитель троллейбуса Николай Непочатов.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели где произошел инцидент и изъяли вещественные доказательства обстрела, нашли металлический шарик. По предварительной информации, злоумышленники стреляли из пневматики.

«Данные хулиганские действия привели к простою подвижного состава. Ущерб от простоя и ремонтно-восстановительных работ будет исчисляться порядка 6 тысячами гривен. У нас это уже 5-тый случай таких хулиганских действий за последний год. Мы сообщаем, вызываем полицию на все эти происшествия, но пока злоумышленники не были найдены», - говорит главный инженер КП «Троллейбусное депо №3» Владимир Кириченко.

Вот и на этот раз, как отметили в пресс-службе полиции, проводится расследование, правоохранители в поисках злоумышленников.

ФОТО:Юрий Сидоренко