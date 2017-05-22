22.05.2017 15:41

ДТП на Харьковщине: два человека погибло (ФОТО)

В пгт Ковшаровка автомобиль Renault Sandero въехал в железобетонную опору столба. От полученных травм водитель и пассажир погибли.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, информация о происшествии поступила в дежурную часть Купянского отдела полиции сегодня около 12 часов.

Правоохранители установили, что у Дома культуры в пгт Ковшаровка 34-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и допустил столкновение с железобетонной опорой столба. В результате аварии водитель и 19-летний пассажир погибли на месте.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.