ДТП на Харьковщине: два человека погибло (ФОТО)

В пгт Ковшаровка автомобиль Renault Sandero въехал в железобетонную опору столба. От полученных травм водитель и пассажир погибли.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
влажн.:
давл.:
ветер: