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22.05.2017  17:06   

Нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП

Авария произошла около восьми часов вечера 21 мая в районе дома 34 по проспекту Льва Ландау.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2108 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем CHEVROLET AVEO, который в свою очередь совершил столкновение с автомобилем KIA, который двигался впереди.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, обнаружили у водителя ВАЗа признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью специального прибора Драгер на месте. Результат осмотра показал 2.26 промилле при норме 0,2 промилле.

Патрульные составили на мужчину два административных протокола по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем все материалы передадут на рассмотрение суда.
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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