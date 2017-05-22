Нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП

Авария произошла около восьми часов вечера 21 мая в районе дома 34 по проспекту Льва Ландау.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2108 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем CHEVROLET AVEO, который в свою очередь совершил столкновение с автомобилем KIA, который двигался впереди.
В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные, прибывшие на место происшествия, обнаружили у водителя ВАЗа признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью специального прибора Драгер на месте. Результат осмотра показал 2.26 промилле при норме 0,2 промилле.
Патрульные составили на мужчину два административных протокола по ст. 124 и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем все материалы передадут на рассмотрение суда.
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