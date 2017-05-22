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22.05.2017  17:28   

В харьковском магазине пытались расплатиться сувенирными деньгами (ФОТО)

Покупку пытались совершить сегодня около полудня в одном из магазинов на Ярославской улице.


// Патрульная полиция

Продавщица вызвала полицию и указала правоохранителям на двух мужчин, которые, по ее словам, пытались рассчитаться за товар поддельными денежными средствами.

При поверхностном досмотре патрульные обнаружили у граждан сувенирные денежные купюры номиналом в 200 гривен.

25-летний и 29-летний мужчины не смогли объяснить стражам порядка своих действий.

По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Тэги:  фальшивые деньги, полиция, харьков
 
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