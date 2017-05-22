22.05.2017 17:28

В харьковском магазине пытались расплатиться сувенирными деньгами (ФОТО)

Покупку пытались совершить сегодня около полудня в одном из магазинов на Ярославской улице.



// Патрульная полиция

Продавщица вызвала полицию и указала правоохранителям на двух мужчин, которые, по ее словам, пытались рассчитаться за товар поддельными денежными средствами.



При поверхностном досмотре патрульные обнаружили у граждан сувенирные денежные купюры номиналом в 200 гривен.



25-летний и 29-летний мужчины не смогли объяснить стражам порядка своих действий.



По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.