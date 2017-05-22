В харьковском магазине пытались расплатиться сувенирными деньгами (ФОТО)

Покупку пытались совершить сегодня около полудня в одном из магазинов на Ярославской улице.
Продавщица вызвала полицию и указала правоохранителям на двух мужчин, которые, по ее словам, пытались рассчитаться за товар поддельными денежными средствами.
При поверхностном досмотре патрульные обнаружили у граждан сувенирные денежные купюры номиналом в 200 гривен.
25-летний и 29-летний мужчины не смогли объяснить стражам порядка своих действий.
По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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