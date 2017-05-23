Теракт в Манчестере: десятки погибших

По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва на Манчестер Арене, Великобритания.
Об этом сообщает полиция в Twitter.
Более 50 человек получили ранения.
Инцидент предварительно рассматривают как террористический акт.
Сообщение о взрыве поступило в полицию в 00:35 по киевскому времени (22:35 в Манчестере). Взрыв произошел на концерте американской певицы Арианы Гранде.
"Это был сильный взрыв. Был хаос. Все бежали и кричали и просто пытались выбраться оттуда", - рассказал один из свидетелей.
Как сообщает BBC, Манчестер Арена - одна из самых больших площадок в городе, где вмещается около 18 тысяч человек. Фойе арены соединяется с трамвайной и железнодорожной станцией.
На арене был концерт 23-летней американской поп-звезды Арианы Гранде. У нее особенно много юных фанатов. Сейчас у нее европейское турне. Она уже выступила в Бирмингеме и Дублине, на среду и четверг запланированы концерты в Лондоне.
Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались. День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: