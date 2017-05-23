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23.05.2017  06:04   

Теракт в Манчестере: десятки погибших

По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва на Манчестер Арене, Великобритания.


manchestereveningnews.co.uk

Об этом сообщает полиция в Twitter.

Более 50 человек получили ранения. 

Инцидент предварительно рассматривают как террористический акт. 

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 00:35 по киевскому времени (22:35 в Манчестере). Взрыв произошел на концерте американской певицы Арианы Гранде.

"Это был сильный взрыв. Был хаос. Все бежали и кричали и просто пытались выбраться оттуда", - рассказал один из свидетелей.

Как сообщает BBC, Манчестер Арена - одна из самых больших площадок в городе, где вмещается около 18 тысяч человек. Фойе арены соединяется с трамвайной и железнодорожной станцией.

На арене был концерт 23-летней американской поп-звезды Арианы Гранде. У нее особенно много юных фанатов. Сейчас у нее европейское турне. Она уже выступила в Бирмингеме и Дублине, на среду и четверг запланированы концерты в Лондоне.

Тэги:  теракт
 
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