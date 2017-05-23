23.05.2017 10:09

Ссора на Харьковщине закончилась убийством (ФОТО)

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 27-летний парень забил до смерти 26-летнего знакомого.



police.kharkov

О происшествии в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции сообщил 24-летний местный житель.

По прибытии на место происшествия сотрудники сектора реагирования патрульной полиции задержали 27-летнего злоумышленника.

«Досудебным расследованием установлено, что в поселке Новая Водолага знакомые распивали спиртные напитки в дачном доме отца 27-летнего нападающего. После употребления большого количества спиртного между ними возникла ссора, подозреваемый стал наносить удары жертве неустановленным в ходе следствия предметом по голове. От полученных телесных повреждений 26-летний мужчина скончался на месте», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство предусмотрено ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.