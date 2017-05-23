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23.05.2017  10:09   

Ссора на Харьковщине закончилась убийством (ФОТО)

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 27-летний парень забил до смерти 26-летнего знакомого.


police.kharkov
О происшествии в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции сообщил 24-летний местный житель.
 
По прибытии на место происшествия сотрудники сектора реагирования патрульной полиции задержали 27-летнего злоумышленника.
 
«Досудебным расследованием установлено, что в поселке Новая Водолага знакомые распивали спиртные напитки в дачном доме отца 27-летнего нападающего. После употребления большого количества спиртного между ними возникла ссора, подозреваемый стал наносить удары жертве неустановленным в ходе следствия предметом по голове. От полученных телесных повреждений 26-летний мужчина скончался на месте», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем открыто уголовное производство предусмотрено ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, ссора, харьков
 
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