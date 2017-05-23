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23.05.2017  10:29   

Правоохранители прикрыли нелегальное казино (ФОТО)

Из заведения копы изъяли 6 единиц игорного оборудования.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, на днях работники Харьковского отдела полиции обнаружили в помещении кафе, расположенного в городе Мерефа, подпольный игорный салон. При осмотре заведения изъято 6 единиц игорного оборудования.
 
Начальник Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко отметил, что работа заведения приостановлена. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает штраф от 10 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 
Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к организации незаконной деятельности игорного бизнеса.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  казино, правоохранители, харьков
 
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