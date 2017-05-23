23.05.2017 10:29

Правоохранители прикрыли нелегальное казино (ФОТО)

Из заведения копы изъяли 6 единиц игорного оборудования.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, на днях работники Харьковского отдела полиции обнаружили в помещении кафе, расположенного в городе Мерефа, подпольный игорный салон. При осмотре заведения изъято 6 единиц игорного оборудования.

Начальник Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко отметил, что работа заведения приостановлена. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает штраф от 10 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к организации незаконной деятельности игорного бизнеса.