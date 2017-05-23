23.05.2017 11:20

На ХТЗ несовершеннолетний насмерть забил мужчину

В совершении преступления оперативники уличили ранее судимого 17-летнего харьковчанина.



Real-vin.com

Правоохранителям Индустриального отдела полиции поступило сообщение о доставлении в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи 59-летнего жителя Золочевского района с травмами головы. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции уличили в преступлении 17-летнего жителя района. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Как установили правоохранители, на улице между несовершеннолетним и мужчиной внезапно возникла ссора. В результате парень нанес оппоненту удары руками и ногами, что привело к смерти пострадавшего.

По данному факту следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.