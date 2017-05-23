23.05.2017 11:28

ДТП с переворотом на Новых Домах: водителя забрала скорая (ФОТО)

Авария произошла 22 мая на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Танкопия.



// Патрульная полиция

Как рассказали в патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 2110 двигался проспекту Льва Ландау в сторону Московского проспекта, а автомобиль «Субару» ехал навстречу.



На перекрестке светофоры не работали, поэтому водители руководствовались дорожными знаками.



«Субару» повернул на Танкопия, не дав преимущество в движении ВАЗу, вследствии чего и произошло столкновение.



В ДТП пострадал водитель Субару, которого госпитализировали в больницу.



Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.