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23.05.2017  11:28   

ДТП с переворотом на Новых Домах: водителя забрала скорая (ФОТО)

Авария произошла 22 мая на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Танкопия.


// Патрульная полиция

Как рассказали в патрульной полиции, автомобиль ВАЗ 2110 двигался проспекту Льва Ландау в сторону Московского проспекта, а автомобиль «Субару» ехал навстречу.

На перекрестке светофоры не работали, поэтому водители руководствовались дорожными знаками.

«Субару» повернул на Танкопия, не дав преимущество в движении ВАЗу, вследствии чего и произошло столкновение.

В ДТП пострадал водитель Субару, которого госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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