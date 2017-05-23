Водитель с поддельными документами попался на нарушении ДТП

Патрульные обнаружили у водителя документы с признаками подделки.
Около половины одиннадцатого вечера 22 мая патрульные заметили на Полтавском шляхе автомобиль Mercedes-benz Vito, который не выполнил требование дорожного знака.
Во время проверки документов патрульные обнаружили, что водительское удостоверение, которое предъявил мужчина и регистрационный талон на транспортное средство имеют признаки подделки.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, а автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.
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