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23.05.2017  13:32   

Водитель с поддельными документами попался на нарушении ДТП

Патрульные обнаружили у водителя документы с признаками подделки.


// Патрульная полиция

Около половины одиннадцатого вечера 22 мая патрульные заметили на Полтавском шляхе автомобиль Mercedes-benz Vito, который не выполнил требование дорожного знака.

Во время проверки документов патрульные обнаружили, что водительское удостоверение, которое предъявил мужчина и регистрационный талон на транспортное средство имеют признаки подделки.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, а автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

Тэги:  подделка, полиция, харьков
 
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