23.05.2017 13:32

Водитель с поддельными документами попался на нарушении ДТП

Патрульные обнаружили у водителя документы с признаками подделки.



// Патрульная полиция

Около половины одиннадцатого вечера 22 мая патрульные заметили на Полтавском шляхе автомобиль Mercedes-benz Vito, который не выполнил требование дорожного знака.



Во время проверки документов патрульные обнаружили, что водительское удостоверение, которое предъявил мужчина и регистрационный талон на транспортное средство имеют признаки подделки.



Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, а автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.