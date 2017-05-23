Патрульные преследовали нарушителя и устроили ДТП (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 23 мая, около 9 часов утра на перекрестке Нетеченской набережной и улицы Конева.
Как сообщили в патрульной полиции, служебный автомобиль Toyota Prius со включенными спецсигналами преследовал автомобиль «Рено», нарушивший правила дорожного движения на улице Конева.
На перекрестке Нетеченской набережной и улицы Конева служебный автомобиль столкнулся с автомобилем ВАЗ 2106.
Водителя «шестерки» забрала скорая.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: