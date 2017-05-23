23.05.2017 12:28

Патрульные преследовали нарушителя и устроили ДТП (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 23 мая, около 9 часов утра на перекрестке Нетеченской набережной и улицы Конева.



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Как сообщили в патрульной полиции, служебный автомобиль Toyota Prius со включенными спецсигналами преследовал автомобиль «Рено», нарушивший правила дорожного движения на улице Конева.



На перекрестке Нетеченской набережной и улицы Конева служебный автомобиль столкнулся с автомобилем ВАЗ 2106.



Водителя «шестерки» забрала скорая.



Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.