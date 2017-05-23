На ХТЗ горел Daewoo

В половине второго ночи 23 мая водитель Daewoo Nexia сообщил о возгорании в моторном отсеке автомобиля.
Пожар произошел на проезжей части по пр. Алешина напротив дома № 29 в Харькове.
За несколько минут спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место.
На тот момент водитель уже почти потушил огонь с помощью огнетушителя.
Спасатели также приступили к тушению данного пожара и окончательно ликвидировали его в 1:51.
Умелые действия водителя по применению первичных средств пожаротушения позволили ограничить распространение огня только на моторный отсек площадью около 2 кв.м.
Сейчас устанавливается причина пожара и размер нанесенных убытков.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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