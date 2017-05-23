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23.05.2017  12:57   

На ХТЗ горел Daewoo

В половине второго ночи 23 мая водитель Daewoo Nexia сообщил о возгорании в моторном отсеке автомобиля.


// ГСЧС

Пожар произошел на проезжей части по пр. Алешина напротив дома № 29 в Харькове.

За несколько минут спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место.

На тот момент водитель уже почти потушил огонь с помощью огнетушителя.

Спасатели также приступили к тушению данного пожара и окончательно ликвидировали его в 1:51.

Умелые действия водителя по применению первичных средств пожаротушения позволили ограничить распространение огня только на моторный отсек площадью около 2 кв.м.

Сейчас устанавливается причина пожара и размер нанесенных убытков.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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