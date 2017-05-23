23.05.2017 12:57

На ХТЗ горел Daewoo

В половине второго ночи 23 мая водитель Daewoo Nexia сообщил о возгорании в моторном отсеке автомобиля.



// ГСЧС

Пожар произошел на проезжей части по пр. Алешина напротив дома № 29 в Харькове.



За несколько минут спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части прибыли на место.



На тот момент водитель уже почти потушил огонь с помощью огнетушителя.



Спасатели также приступили к тушению данного пожара и окончательно ликвидировали его в 1:51.



Умелые действия водителя по применению первичных средств пожаротушения позволили ограничить распространение огня только на моторный отсек площадью около 2 кв.м.



Сейчас устанавливается причина пожара и размер нанесенных убытков.