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23.05.2017  14:28   

На пешеходном переходе сбили 12-летнего подростка

Авария произошла около восьми часов вечера 22 мая на Основянской улице.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель ЗАЗ Форза совершил наезд на 12-летнего парня на пешеходном переходе.

Подростка госпитализировали в больницу.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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