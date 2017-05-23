На пешеходном переходе сбили 12-летнего подростка

Авария произошла около восьми часов вечера 22 мая на Основянской улице.
По предварительной информации, водитель ЗАЗ Форза совершил наезд на 12-летнего парня на пешеходном переходе.
Подростка госпитализировали в больницу.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: