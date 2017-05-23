23.05.2017 15:17

На Харьковщине задержали авто с оружием (ФОТО)

Осматривая автомобиль «ЗАЗ DAEWOO» правоохранители обнаружили и изъяли два макеты оружия времен Второй мировой войны, которые имели признаки переработки для стрельбы холостыми патронами.



police.kharkov

Во время надзора за дорожным движением на стационарном посту полиции № 5, что на 87 км автодороги Харьков-Красноград-Перещенино, работники полиции остановили автомобиль «ЗАЗ DAEWOO» под управлением 48-летнего жителя города Запорожье.

В ходе проверки регистрационных документов на транспортное средство и право управления работники полиции провели поверхностный осмотр салона и багажного отделения автомобиля.

«В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли макеты винтовки Мосина калибра 7,62 мм и винтовки СВТ-40 калибра 7,62 мм и 4 магазина с холостыми патронами к ним. Макеты оружия перевозились без соответствующих разрешительных документов», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Изъятое копы направили на исследование. Для проведения дальнейшей проверки на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции.

ФОТО:ГУНП