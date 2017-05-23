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23.05.2017  15:17   

На Харьковщине задержали авто с оружием (ФОТО)

Осматривая автомобиль «ЗАЗ DAEWOO» правоохранители обнаружили и изъяли два макеты оружия времен Второй мировой войны, которые имели признаки переработки для стрельбы холостыми патронами.


police.kharkov
Во время надзора за дорожным движением на стационарном посту полиции № 5, что на 87 км автодороги Харьков-Красноград-Перещенино, работники полиции остановили автомобиль «ЗАЗ DAEWOO» под управлением 48-летнего жителя города Запорожье.
 
В ходе проверки регистрационных документов на транспортное средство и право управления работники полиции провели поверхностный осмотр салона и багажного отделения автомобиля.
 
«В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли макеты винтовки Мосина калибра 7,62 мм и винтовки СВТ-40 калибра 7,62 мм и 4 магазина с холостыми патронами к ним. Макеты оружия перевозились без соответствующих разрешительных документов», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Изъятое копы направили на исследование. Для проведения дальнейшей проверки на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции.
 
 
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  оружие, полиция, харьков
 
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