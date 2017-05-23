23.05.2017 15:28

В Харькове продавали кофе известных брендов из низкосортного сырья (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли масштабное производство и реализацию контрафактного кофе под видом известных брендов.



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Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



Правоохранители установили, что организаторы разместили производственное и фасовочное оборудование в частных домах и удаленных промышленных зонах на территории Киевской области. Готовая продукция хранилась в арендованных складских помещениях. По предварительным выводам экспертов, дельцы подмешивали в низкокачественный кофе пищевые добавки.



Оперативники спецслужбы задокументировали, что сбыт контрафакта происходил во всех регионах Украины, в частности впервые был зафиксирован в Харьковской области. Клиентами дельцов были владельцы небольших магазинов и кафе. По информации СБ Украины, злоумышленники планировали поставлять подделку на временно оккупированные террористами территории.



Сотрудники СБУ прекратили деятельность двух «подпольных» цехов, в которых расфасовывали и упаковывали контрафактную продукцию, двух типографий, где изготавливали тару и упаковку. Во время обысков на производствах и складских помещениях правоохранители обнаружили оборудование для изготовления и фасовки «брендового кофе», пресс-формы с логотипами иностранных фирм, десятки тысяч единиц упаковочной тары, этикеток с названиями и фирменными наклейками. Оперативники спецслужбы также изъяли почти десять тонн сырья и готовой поддельной продукции.



Предварительно действия злоумышленников квалифицированы по ст. 229 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности установленных организаторов нелегального бизнеса.



