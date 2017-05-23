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23.05.2017  15:57   

В копанке на огороде обнаружили мертвого мужчину

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти.


// Патрульная полиция

Тело 67-летнего жителя поселка Солоницевка обнаружила его жена. Погибший находился в копанке с водой, которая расположена в конце огорода.

В полицию о произошедшем сообщили вечером 22 мая. По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Родственники погибшего рассказали, что погибший имел гипертоническую болезнь и жаловался на высокое давление.

Следователем предварительно открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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