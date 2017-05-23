23.05.2017 15:57

В копанке на огороде обнаружили мертвого мужчину

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти.



// Патрульная полиция

Тело 67-летнего жителя поселка Солоницевка обнаружила его жена. Погибший находился в копанке с водой, которая расположена в конце огорода.



В полицию о произошедшем сообщили вечером 22 мая. По адресу выехала следственно-оперативная группа.



Родственники погибшего рассказали, что погибший имел гипертоническую болезнь и жаловался на высокое давление.



Следователем предварительно открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».



В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.