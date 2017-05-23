В копанке на огороде обнаружили мертвого мужчину

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти.
Тело 67-летнего жителя поселка Солоницевка обнаружила его жена. Погибший находился в копанке с водой, которая расположена в конце огорода.
В полицию о произошедшем сообщили вечером 22 мая. По адресу выехала следственно-оперативная группа.
Родственники погибшего рассказали, что погибший имел гипертоническую болезнь и жаловался на высокое давление.
Следователем предварительно открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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