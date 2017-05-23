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23.05.2017  16:57   

Из харьковской больницы пропала 15-летняя девушка

Пациентке надоели больничные стены и она отправилась гулять.


// УНИАН

22 мая в 19:00 в Холодногорский отдел полиции сообщили об исчезновении 15-летней пациентки из одной из больниц.

Личный состав отдела полиции был поднят по тревоге. За считанные часы в ходе отработки территории района работники полиции нашли девушку на улице.

Свои действия она объяснила тем, что ей надоело находиться в больнице и она решила пойти гулять.

С девочкой и ее семьей проведена профилактическая беседа по недопущению подобной ситуации в будущем.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  розыск, полиция, харьков
 
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