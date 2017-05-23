23.05.2017 16:57

Из харьковской больницы пропала 15-летняя девушка

Пациентке надоели больничные стены и она отправилась гулять.



// УНИАН

22 мая в 19:00 в Холодногорский отдел полиции сообщили об исчезновении 15-летней пациентки из одной из больниц.



Личный состав отдела полиции был поднят по тревоге. За считанные часы в ходе отработки территории района работники полиции нашли девушку на улице.



Свои действия она объяснила тем, что ей надоело находиться в больнице и она решила пойти гулять.



С девочкой и ее семьей проведена профилактическая беседа по недопущению подобной ситуации в будущем.