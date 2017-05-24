На ХТЗ «Таврия» сбила пенсионерку

23 мая около 19.40 на улице Мира рядом с домом 102 произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Таврия» сбил 79-летнюю женщину-велосипедиста. Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства ДТП установит следствие.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
влажн.:
давл.:
ветер: