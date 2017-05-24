24.05.2017 08:32

На ХТЗ «Таврия» сбила пенсионерку

23 мая около 19.40 на улице Мира рядом с домом 102 произошло ДТП с пострадавшими.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



По предварительной информации, водитель автомобиля «Таврия» сбил 79-летнюю женщину-велосипедиста. Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



Обстоятельства ДТП установит следствие.



