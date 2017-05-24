 
Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ «Таврия» сбила пенсионерку
24.05.2017  08:32   

На ХТЗ «Таврия» сбила пенсионерку

23 мая около 19.40 на улице Мира рядом с домом 102 произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Таврия» сбил 79-летнюю женщину-велосипедиста. Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства ДТП установит следствие.


 

Тэги:  дттп, хтз, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Стало известно, когда закончится капремонт улиц Академика Павлова и Леся Сердюка
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 