Копы нашли грабителя, который украл у подростка телефон

20-летнего жителя поселка Циркуны подозревают в краже телефона.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
С соответствующим заявлением в дежурную часть Липецкого отделения полиции обратился 17-летний местный житель.
Парень рассказал, что около 23:45 он находился возле своего домовладения и разговаривал по телефону. Неожиданно к нему подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и побежал в неизвестном направлении.
Через несколько часов работники полиции задержали подозреваемого. Парень не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.
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