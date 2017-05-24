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24.05.2017  09:19   

Копы нашли грабителя, который украл у подростка телефон

20-летнего жителя поселка Циркуны подозревают в краже телефона.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

С соответствующим заявлением в дежурную часть Липецкого отделения полиции обратился 17-летний местный житель.

Парень рассказал, что около 23:45 он находился возле своего домовладения и разговаривал по телефону. Неожиданно к нему подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и побежал в неизвестном направлении.

Через несколько часов работники полиции задержали подозреваемого. Парень не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.


Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет. Следствие продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Тэги:  кража, харьков, полиция
 
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