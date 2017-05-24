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24.05.2017  09:34   

Под Харьковом незаконно производили «элитный» алкоголь

Под Харьковом в подпольном цехе изготавливали фальсификат алкоголя под известными брендами.


Фото пресс-службы областной прокуратуры

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура области совместно с управления защиты экономики УЗЭ ДЗЭ НПУ и нацполицией в области разоблачили 47-летнего жителя Чугуева, который под брендами известных производителей алкогольной продукции реализовывал фальсификат.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, уголовное производство начато по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины).
 
«Подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата нашли в домовладении подозреваемого. Во время обыска в гараже обнаружили и изъяли более 3 тонн спирта, около 0,5 тонн «готовой» продукции, фасованной в тетра-паках и бутылках, более 1000 упаковок с названиями и логотипами брендов известных производителей водки и коньяка, а также оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности », - рассказал А. Оганнисян.
 
Сейчас обыски продолжаются, проводятся другие следственные действия, назначены судебно-химические экспертизы. Устанавливаются каналы поставок и сбыта фальсификата.

Тэги:  алкоголь, прокуратура, харьков
 
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