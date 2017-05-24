24.05.2017 09:34

Под Харьковом незаконно производили «элитный» алкоголь

Под Харьковом в подпольном цехе изготавливали фальсификат алкоголя под известными брендами.



Фото пресс-службы областной прокуратуры

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Прокуратура области совместно с управления защиты экономики УЗЭ ДЗЭ НПУ и нацполицией в области разоблачили 47-летнего жителя Чугуева, который под брендами известных производителей алкогольной продукции реализовывал фальсификат.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, уголовное производство начато по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины).



«Подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата нашли в домовладении подозреваемого. Во время обыска в гараже обнаружили и изъяли более 3 тонн спирта, около 0,5 тонн «готовой» продукции, фасованной в тетра-паках и бутылках, более 1000 упаковок с названиями и логотипами брендов известных производителей водки и коньяка, а также оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности », - рассказал А. Оганнисян.



Сейчас обыски продолжаются, проводятся другие следственные действия, назначены судебно-химические экспертизы. Устанавливаются каналы поставок и сбыта фальсификата.