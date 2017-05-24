Под Харьковом незаконно производили «элитный» алкоголь

Под Харьковом в подпольном цехе изготавливали фальсификат алкоголя под известными брендами.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура области совместно с управления защиты экономики УЗЭ ДЗЭ НПУ и нацполицией в области разоблачили 47-летнего жителя Чугуева, который под брендами известных производителей алкогольной продукции реализовывал фальсификат.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, уголовное производство начато по факту мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК Украины).
«Подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата нашли в домовладении подозреваемого. Во время обыска в гараже обнаружили и изъяли более 3 тонн спирта, около 0,5 тонн «готовой» продукции, фасованной в тетра-паках и бутылках, более 1000 упаковок с названиями и логотипами брендов известных производителей водки и коньяка, а также оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности », - рассказал А. Оганнисян.
Сейчас обыски продолжаются, проводятся другие следственные действия, назначены судебно-химические экспертизы. Устанавливаются каналы поставок и сбыта фальсификата.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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