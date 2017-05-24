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24.05.2017  09:57   

На Харьковщине ограбили чиновницу

36-летнего мужчину подозревают в краже кошелька госслужащего.


Гордон

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления национальной полиции.

В дежурную часть отделения полиции обратилась 38-летняя жительница пгт Шевченково Харьковской области, которая сообщила, что у нее с рабочего места исчез кошелек из сумочки.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Шевченковского района.

Установлено, что мужчина находился в государственном учреждении и воспользовался временным отсутствием сотрудника в кабинете. Он украл из сумочки кошелек с 800 гривнами и банковской карточкой с пин-кодом. В дальнейшем он снял с карточки более 6000 гривен и всеми средствами распорядился по своему усмотрению,  рассказал начальник Шевченковского отделения Андрей Ковалевский.  В настоящее время убытки возмещены.

Следователем Шевченковского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Материалы направлены в суд.

Тэги:  кража, харьков
 
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