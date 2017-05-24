24.05.2017 09:57

На Харьковщине ограбили чиновницу

36-летнего мужчину подозревают в краже кошелька госслужащего.



Гордон

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления национальной полиции.



В дежурную часть отделения полиции обратилась 38-летняя жительница пгт Шевченково Харьковской области, которая сообщила, что у нее с рабочего места исчез кошелек из сумочки.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Шевченковского района.

Установлено, что мужчина находился в государственном учреждении и воспользовался временным отсутствием сотрудника в кабинете. Он украл из сумочки кошелек с 800 гривнами и банковской карточкой с пин-кодом. В дальнейшем он снял с карточки более 6000 гривен и всеми средствами распорядился по своему усмотрению, рассказал начальник Шевченковского отделения Андрей Ковалевский. В настоящее время убытки возмещены.

Следователем Шевченковского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Материалы направлены в суд.