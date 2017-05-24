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24.05.2017  10:24   

В Пятихатках ЗАЗ сбил овец

Авария произошла около восьми часов вечера 23 мая на Белгородском шоссе.


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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, автомобиль  ЗАЗ Сенс в районе Пятихаток совершил наезд на 4 овец.

По словам водителя, животные неожиданно выбежали на проезжую часть и он не успел среагировать.

В результате ДТП животные погибли.

На водителя ЗАЗ Сенс патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Владельца животных установить не удалось.
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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