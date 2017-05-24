В Пятихатках ЗАЗ сбил овец

Авария произошла около восьми часов вечера 23 мая на Белгородском шоссе.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, автомобиль ЗАЗ Сенс в районе Пятихаток совершил наезд на 4 овец.
По словам водителя, животные неожиданно выбежали на проезжую часть и он не успел среагировать.
В результате ДТП животные погибли.
На водителя ЗАЗ Сенс патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Владельца животных установить не удалось.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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