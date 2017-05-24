24.05.2017 10:38

На Студенческой мотоциклист попал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около 16:20 23 мая на перекрестке улиц Валентиновской и Академика Павлова.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, на перекрестке столкнулись автомобиль Форд и мотоцикл Сузуки.

В результате пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.