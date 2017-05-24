На Студенческой мотоциклист попал в ДТП (ФОТО)

Авария произошла около 16:20 23 мая на перекрестке улиц Валентиновской и Академика Павлова.
Как сообщили в патрульной полиции, на перекрестке столкнулись автомобиль Форд и мотоцикл Сузуки.
В результате пострадал водитель мотоцикла, которого госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
влажн.:
давл.:
ветер: