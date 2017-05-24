37-летний самоубийца выпрыгнул из окна седьмого этажа

По словам матери погибшего, мужчина был недоволен жизнью и уже высказывал намерения покончить с собой.
Самоубийство произошло около 9 утра 23 мая в Шевченковском районе Харькова.
На место выезжала следственно-оперативная группа, которой была установлена личность умершего и опрошены свидетели.
Погибшим оказался проживающий в этой квартире 37-летний мужчина.
Сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
влажн.:
давл.:
ветер: