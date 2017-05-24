24.05.2017 12:04

37-летний самоубийца выпрыгнул из окна седьмого этажа

По словам матери погибшего, мужчина был недоволен жизнью и уже высказывал намерения покончить с собой.



// Facebook

Самоубийство произошло около 9 утра 23 мая в Шевченковском районе Харькова.



На место выезжала следственно-оперативная группа, которой была установлена личность умершего и опрошены свидетели.



Погибшим оказался проживающий в этой квартире 37-летний мужчина.



Сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».



