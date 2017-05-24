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24.05.2017  12:04   

37-летний самоубийца выпрыгнул из окна седьмого этажа

По словам матери погибшего, мужчина был недоволен жизнью и уже высказывал намерения покончить с собой.


// Facebook

Самоубийство произошло около 9 утра 23 мая в Шевченковском районе Харькова.

На место выезжала следственно-оперативная группа, которой была установлена личность умершего и опрошены свидетели.

Погибшим оказался проживающий в этой квартире 37-летний мужчина.

Сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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