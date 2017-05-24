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24.05.2017  12:14   

В Харькове строитель упал с трехметровой высоты

Пострадавший находится в больнице с переломами. Состояние его здоровья средней тяжести.


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ЧП произошло 23 мая около 11:00 на стройке по улице Рыжовской.

Во время проведения фасадных работ под 33-летним мужчиной сломалась балка и он упал на землю с высоты трех метров.

Рабочий доставлен в больницу скорой и неотложной помощи с многочисленными травмами, о происшествии сообщено правоохранителям.

По указанному событию открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  травма, полиция, харьков
 
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