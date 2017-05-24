У женщины на улице отобрали 115 тысяч гривен

Полицейские Харькова разыскивают совершивших разбойное нападение.
Сообщение о происшествии поступило вчера в Индустриальный отдел полиции от потерпевшей.
43-летняя женщина сообщила, что на нее на ул. Библика напали двое неизвестных, брызнули ей в лицо газовым баллончиком и завладели ноутбуком и деньгами в сумме 115 тысяч гривен.
На местро происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, патрульная полиция.
Медики оказали женщине помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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