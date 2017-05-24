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24.05.2017  12:57   

У женщины на улице отобрали 115 тысяч гривен

Полицейские Харькова разыскивают совершивших разбойное нападение.


// Facebook

Сообщение о происшествии поступило вчера в Индустриальный отдел полиции от потерпевшей.

43-летняя женщина сообщила, что на нее на ул. Библика напали двое неизвестных, брызнули ей в лицо газовым баллончиком и завладели ноутбуком и деньгами в сумме 115 тысяч гривен.

На местро происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, патрульная полиция.

Медики оказали женщине помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Тэги:  ограбление, грабеж, полиция, харьков
 
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