24.05.2017 12:57

У женщины на улице отобрали 115 тысяч гривен

Полицейские Харькова разыскивают совершивших разбойное нападение.



// Facebook

Сообщение о происшествии поступило вчера в Индустриальный отдел полиции от потерпевшей.



43-летняя женщина сообщила, что на нее на ул. Библика напали двое неизвестных, брызнули ей в лицо газовым баллончиком и завладели ноутбуком и деньгами в сумме 115 тысяч гривен.



На местро происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба, патрульная полиция.



Медики оказали женщине помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.