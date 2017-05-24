24.05.2017 15:34

На Одесской торговали контрафактными сигаретами

Совместно с гражданами патрульные полицейские обнаружили продажу безакцизных табачных изделий.



// Патрульная полиция

23 мая, около 16 часов к патрульным обратились активисты одной из общественных организаций с сообщением о нарушении торговли и незаконной продаже табачных изделий.

Правонарушение осуществлялось по адресу проспект Гагарина, 177.



Прибывшим патрульным граждане сообщили, что сделали контрольную закупку безакцизных табачных изделий и указали место незаконной торговли.

При проверке документов у продавца на продажу табачных изделий полицейские обнаружили 251 пачку сигарет без марок акцизного сбора.

По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств полицейские изъяли безакцизный товар.

