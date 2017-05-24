На Одесской торговали контрафактными сигаретами

Совместно с гражданами патрульные полицейские обнаружили продажу безакцизных табачных изделий.
23 мая, около 16 часов к патрульным обратились активисты одной из общественных организаций с сообщением о нарушении торговли и незаконной продаже табачных изделий.
Правонарушение осуществлялось по адресу проспект Гагарина, 177.
Прибывшим патрульным граждане сообщили, что сделали контрольную закупку безакцизных табачных изделий и указали место незаконной торговли.
При проверке документов у продавца на продажу табачных изделий полицейские обнаружили 251 пачку сигарет без марок акцизного сбора.
По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств полицейские изъяли безакцизный товар.
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