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24.05.2017  15:34   

На Одесской торговали контрафактными сигаретами

Совместно с гражданами патрульные полицейские обнаружили продажу безакцизных табачных изделий.


// Патрульная полиция

23 мая, около 16 часов к патрульным обратились активисты одной из общественных организаций с сообщением о нарушении торговли и незаконной продаже табачных изделий.

Правонарушение осуществлялось по адресу проспект Гагарина, 177.

Прибывшим патрульным граждане сообщили, что сделали контрольную закупку безакцизных табачных изделий и указали место незаконной торговли.

При проверке документов у продавца на продажу табачных изделий полицейские обнаружили 251 пачку сигарет без марок акцизного сбора.

По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств полицейские изъяли безакцизный товар.
 

Тэги:  контрафакт, полиция, харьков
 
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