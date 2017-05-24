24.05.2017 16:56

Горевший продовольственный магазин на Харьковщине угрожал сельсовету

В ночь на 24 мая в селе Кобзаревка Валковского района загорелся одноэтажная недействующая деревянная постройка, в части которой располагался частный продовольственный магазин.



// ГСЧС

Пожарных вызвали в 1:33. К моменту прибытия районного подразделения ГСЧС из Валок в составе 2-х автоцистерн и 10 человек личного состава, огонь уже распространился на всю площадь здания в 350 кв. м, включая его крышу.



На расстоянии пяти метров было расположено здание сельского совета, которому угрожал огонь.



По результатам проведения разведки было установлено, что людей внутри помещений не было.



Спасатели немедленно подали 3 пожарные стволы на защиту сельского совета и тушения огня. Благодаря их оперативным действиям в 03:18 пожар был локализован. Сельский административный заведение был спасен.



В результате пожара огнем уничтожены шиферная кровля и перекрытия недействующей здания, его несущие конструкции и внутренние стены, продовольственные товары, хранившиеся в магазине, и его оборудования. Спасателям пришлось много работать, чтобы разобрать разрушенные обгоревшие конструкции сооружения и пролить их. Только в 09:45 все очаги горения удалось ликвидировать.



Причина возникновения пожара и убытки, нанесенные им, устанавливаются.