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24.05.2017  17:45   

Харьковские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры

В 13:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Маршала Рыбалко, 17/12.


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Пожар возник в одной из квартир на третьем этаже жилой пятиэтажки.
 
К месту происшествия прибыло 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС  в составе 10 человек и 3-х единиц спасательной техники. Прибыв на место, спасатели  поспешили на помощь 82-летней жительнице квартиры.
 
«Женщина имела проблемы с передвижением и не могла самостоятельно покинуть задымленную квартиру. Ее немедленно вынесли на свежий воздух. В результате оперативных действий спасателей женщина не пострадала», - информируют в пресс-службе ГСЧС.
 
Площадь пожара составила 5 кв.м, на которой горела кухонная мебель и вещи. В 14:08 пожар был локализован, а в 14:16 - ликвидирован. Эксперты устанавливают причины и размер ущерба.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, пенсионерка, харьков, спасатели
 
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