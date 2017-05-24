24.05.2017 17:45

Харьковские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры

В 13:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Маршала Рыбалко, 17/12.



rian.com

Пожар возник в одной из квартир на третьем этаже жилой пятиэтажки.

К месту происшествия прибыло 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС в составе 10 человек и 3-х единиц спасательной техники. Прибыв на место, спасатели поспешили на помощь 82-летней жительнице квартиры.

«Женщина имела проблемы с передвижением и не могла самостоятельно покинуть задымленную квартиру. Ее немедленно вынесли на свежий воздух. В результате оперативных действий спасателей женщина не пострадала», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

Площадь пожара составила 5 кв.м, на которой горела кухонная мебель и вещи. В 14:08 пожар был локализован, а в 14:16 - ликвидирован. Эксперты устанавливают причины и размер ущерба.