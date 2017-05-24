24.05.2017 17:57

На харьковской барахолке за бесценок продавали кроссовый мотоцикл (ФОТО)

Двухколесный транспорт утром украли с парковки.



// Патрульная полиция

Около 10 утра 24 мая к экипажу патрульной полиции обратился гражданин, который сообщил, что на территории Центрального рынка двое неизвестных предлагают очень дешево купить кроссовый мотоцикл марки Zongshen.



Прибыв на место, патрульные обнаружили транспортное средство, о котором рассказывал мужчина. Однако продавцов вблизи дорогостоящего товара не было.



Опросив других продавцов и посетителей, полицейские выяснили, что мотоцикл на рынок приволокли двое неизвестных. Мужчины пытались продать двухколесное транспортное средство за любые деньги.



Полисмены проверили мотоцикл по базам данных МВД, но транспортное средство не числилось в розыске. Патрульным удалось найти владельца мотоцикла, который сообщил, что его транспортное средство исчезло с места парковки сегодня утром.



По данному факту патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас правоохранители ищут предполагаемых похитителей мотоцикла.