ДТП на Белгородском Шоссе: есть пострадавшие

24 мая 2017 года в 23:45 на Белгородском шоссе возле памятника произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Audi A6.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, оба автомобиля двигались по Белгородскому шоссе со стороны улицы Академика Проскуры в направлении улицы Деревянко.
Возле памятника велосипедисту водитель автомобиля Audi A6 по неизвестным причинам резко изменил направление движения и врезался в Chevrolet Aveo под управлением харьковчанина 1973 года.
В результате происшествия водителя Chevrolet Aveo госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.
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