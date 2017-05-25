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25.05.2017  09:55   

ДТП на Белгородском Шоссе: есть пострадавшие

24 мая 2017 года в 23:45 на Белгородском шоссе возле памятника произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Aveo и Audi A6.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались по Белгородскому шоссе со стороны улицы Академика Проскуры в направлении улицы Деревянко.

Возле памятника велосипедисту водитель автомобиля Audi A6 по неизвестным причинам резко изменил направление движения и врезался в Chevrolet Aveo под управлением харьковчанина 1973 года.

В результате происшествия водителя Chevrolet Aveo госпитализировали  в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.

Тэги:  дтп, харьков, белгородское шоссе
 
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