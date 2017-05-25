В горевшем на Баварии доме погиб мужчина

Около двух часов ночи 25 мая загорелось частное домовладение в Линейном переулке.
Пожарных в 2.18 вызвали жильцы соседних домов.
На тушение выезжали четыре пожарно-спасательных подразделения ГСЧС в составе 15 человек личного состава.
На момент прибытия спасателей огнем были охвачены домашние вещи в одной части дома. Площадь пожара составила около 60 кв.м.
Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения. Погибшим оказался товарищ племянника владелицы дома.
В 2:48 пожар был локализован, а в 3:12 – ликвидирован. Вероятная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
Все обстоятельства происшествия и гибели мужчины сейчас выясняют правоохранительные органы.
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