25.05.2017 10:25

В горевшем на Баварии доме погиб мужчина

Около двух часов ночи 25 мая загорелось частное домовладение в Линейном переулке.



// ГСЧС

Пожарных в 2.18 вызвали жильцы соседних домов.



На тушение выезжали четыре пожарно-спасательных подразделения ГСЧС в составе 15 человек личного состава.



На момент прибытия спасателей огнем были охвачены домашние вещи в одной части дома. Площадь пожара составила около 60 кв.м.



Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения. Погибшим оказался товарищ племянника владелицы дома.



В 2:48 пожар был локализован, а в 3:12 – ликвидирован. Вероятная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.



Все обстоятельства происшествия и гибели мужчины сейчас выясняют правоохранительные органы.