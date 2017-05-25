25.05.2017 10:37

Микроавтобус загорелся на ходу возле санатория «Роща»

Пожар произошел вечером 24 мая.



RIA.com

Пожарных вызвали в 22:15.



В сообщении говорилось, что на окружной дороге, перед поворотом на санаторий «Роща», во время движения загорелся автомобиль Volkswagen T-5, 2006 года выпуска.



К месту происшествия прибыло подразделение пожарно-спасательной службы на 2 автоцистернах в составе 7 сотрудников ГСЧС. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 10 кв. м.



В 23:36 пожар был ликвидирован. Его причина устанавливается.