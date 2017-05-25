Микроавтобус загорелся на ходу возле санатория «Роща»

Пожар произошел вечером 24 мая.
Пожарных вызвали в 22:15.
В сообщении говорилось, что на окружной дороге, перед поворотом на санаторий «Роща», во время движения загорелся автомобиль Volkswagen T-5, 2006 года выпуска.
К месту происшествия прибыло подразделение пожарно-спасательной службы на 2 автоцистернах в составе 7 сотрудников ГСЧС. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 10 кв. м.
В 23:36 пожар был ликвидирован. Его причина устанавливается.
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