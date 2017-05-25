 
Главная Новости Криминал и происшествия Микроавтобус загорелся на ходу возле санатория «Роща»
25.05.2017  10:37   

Микроавтобус загорелся на ходу возле санатория «Роща»

Пожар произошел вечером 24 мая.


RIA.com

Пожарных вызвали в 22:15.

В сообщении говорилось, что на окружной дороге, перед поворотом на санаторий «Роща», во время движения загорелся автомобиль Volkswagen T-5, 2006 года выпуска.

К месту происшествия прибыло подразделение пожарно-спасательной службы на 2 автоцистернах в составе 7 сотрудников ГСЧС. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 10 кв. м.

В 23:36 пожар был ликвидирован. Его причина устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 Криминал и происшествия В горевшем на Баварии доме погиб мужчина 24.05 Криминал и происшествия Харьковские пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры 24.05 Криминал и происшествия Горевший продовольственный магазин на Харьковщине угрожал сельсовету
 
 

Видео

Губернатор Юлия Светличная обговорила реализацию новых совместных проектов с представителями НАТО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 