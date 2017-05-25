Умершая пенсионерка год пролежала в своей квартире

Полиция проверяет факт смерти женщины, обнаруженной в квартире.
На днях в Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир района находится мумифицированное тело женщины.
На место происшествия выехали сотрудники Основянского отдела полиции, которые установили личность женщины. Ею оказалась 60-летняя жительница Харькова.
По предварительному заключению эксперта, тело женщины пролежало в квартире около года. Тело направлено на экспертизу для установления причин смерти.
В настоящее время проводится проверка и устанавливаются родственники умершей.
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