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25.05.2017  11:51   

Сын сдал копам отца-убийцу

В Харькове полицейские задержали гражданина, который совершил убийство.


// Нацполиция

Около четырех часов утра 24 мая в полицию позвонил мужчина, сообщивший, что, якобы, его отец пришел домой со следами крови на одежде.

Как удалось выяснить правоохранителям со слов заявителя, он проживает в частном доме на улице Андреевской на втором этаже. Накануне мужчине позвонил отец и сказал, что убил человека.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили на первом этаже дома окровавленное тело неизвестного гражданина с многочисленными ножевыми ранениями.

Кроме того, на месте патрульные задержали предполагаемого убийцу с признаками сильного алкогольного опьянения, который находился в соседней комнате.

В том же помещении правоохранители обнаружили предмет, похожий на нож, которым предположительно было совершено преступление.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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