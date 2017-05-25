Сын сдал копам отца-убийцу

В Харькове полицейские задержали гражданина, который совершил убийство.
Около четырех часов утра 24 мая в полицию позвонил мужчина, сообщивший, что, якобы, его отец пришел домой со следами крови на одежде.
Как удалось выяснить правоохранителям со слов заявителя, он проживает в частном доме на улице Андреевской на втором этаже. Накануне мужчине позвонил отец и сказал, что убил человека.
Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили на первом этаже дома окровавленное тело неизвестного гражданина с многочисленными ножевыми ранениями.
Кроме того, на месте патрульные задержали предполагаемого убийцу с признаками сильного алкогольного опьянения, который находился в соседней комнате.
В том же помещении правоохранители обнаружили предмет, похожий на нож, которым предположительно было совершено преступление.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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