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25.05.2017  13:01   

На Полтавском шляхе мотоциклист пострадал от выбежавшего на дорогу пешехода (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 25 мая.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda CBR следовал от Южного вокзала в сторону окружной дороги.

Проезжая мимо дома 118, он увидел, что на дорогу выбежал пешеход. Применив экстренное торможение, водитель потерял управление и упал со своего транспортного средства, но не допустил столкновения с пешеходом.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Патрульные обнаружили пешехода, который стал причиной ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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