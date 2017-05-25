25.05.2017 13:01

На Полтавском шляхе мотоциклист пострадал от выбежавшего на дорогу пешехода (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 25 мая.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda CBR следовал от Южного вокзала в сторону окружной дороги.

Проезжая мимо дома 118, он увидел, что на дорогу выбежал пешеход. Применив экстренное торможение, водитель потерял управление и упал со своего транспортного средства, но не допустил столкновения с пешеходом.



В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



На место вызвали следственно-оперативную группу.



Патрульные обнаружили пешехода, который стал причиной ДТП.