На Полтавском шляхе мотоциклист пострадал от выбежавшего на дорогу пешехода (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 25 мая.
По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda CBR следовал от Южного вокзала в сторону окружной дороги.
Проезжая мимо дома 118, он увидел, что на дорогу выбежал пешеход. Применив экстренное торможение, водитель потерял управление и упал со своего транспортного средства, но не допустил столкновения с пешеходом.
В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
На место вызвали следственно-оперативную группу.
Патрульные обнаружили пешехода, который стал причиной ДТП.
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