25.05.2017 15:59

Ночью злоумышленник разбил витрину киоска и забрал выручку у продавщицы

За совершение грабежа сотрудники Основянского отдела полиции задержали 28-летнего жителя другой области.



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53-летняя продавщица киоска вызвала полицию.

По ее словам, ограбление произошло около трех часов ночи.

Неизвестный разбил стеклянную витрину киоска, проник в помещение, где она в настоящее время находилась, и завладел 1000 гривен.



При проведении розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции Основянского отдела был задержан 28-летний ранее судимый мужчина.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.